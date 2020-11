Lefevere: ‘Tour en Spelen lijkt uitgesloten voor Evenepoel’

Het schema voor de Tour van 2021 zou geschikt zijn voor Evenepoel. ,,Er liggen twee tijdritten in het parcours, goed voor 58 kilometer tegen de klok", zegt Lefevere. ,,Dat moet hem zeker liggen en maakt de Tour interessant voor hem.”



Wanneer de Belgische wielrenner zijn rentree maakt in wedstrijden is nog niet bekend. De 20-jarige Evenepoel kwam tijdens de Ronde van Lombardije hard ten val en liep daarbij een bekkenbreuk op. ,,We willen hem zo snel mogelijk weer doen koersen", zegt Lefevere, die hoopte op de Tour Down Under in januari. Die rittenkoers is echter afgelast.