Lavreysen en Hoogland soeverein naar WK-finale keirin

Braspennincx

Shanne Braspennincx plaatste zich vanmiddag voor de kwartfinales van het sprinttoernooi. De Brabantse sprintster, olympisch kampioen op keirin, was in de achtste finales te sterk voor de Japanse Riyu Ohta. Braspennincx had in de kwalificaties de zevende tijd gerealiseerd en mocht daarom de eerste ronde overslaan, zoals alle rensters uit de top 8. In de strijd om een plaats in de halve finales wacht donderdagavond een lastige tegenstander: de Duitse titelverdedigster Emma Hinze. Braspennincx werd twee weken geleden Europees kampioen op de sprint.