Lavreysen en Büchli naar halve finales

Slappendel wordt ploegleider bij de mannen van Delta

8 november Iris Slappendel, Nederlands kampioene op de weg in 2014, wordt komend seizoen ploegleider bij de continentale wielerploeg Delta Cycling. Het is in Nederland voor het eerst dat een vrouw ploegleider wordt bij een mannenteam. ,,Dat is bijzonder en uniek, al had ik me dat nog niet zo gerealiseerd. Ik zie het meer als een onderdeel van cultuurverandering die vanzelf plaats gaat vinden.’’