Laura Smulders grijpt zilveren medaille bij WK BMX, val Manon Veenstra in finale

Smulders reed lange tijd in derde positie, maar schoof langzaam op en finishte als tweede achter de 24-jarige Shriever. Veenstra (25) ging al na enkele meters onderuit omdat de Zwitserse Zoé Claessens haar aanraakte. Veenstra eindigde vorig jaar als zesde in de WK-finale.

Kimmann, tweevoudig wereldkampioen (2015 en 2021) en olympisch kampioen van Tokio, werd uitgeschakeld in de halve finales. Hij eindigde als zesde in zijn halve finale, waarin er vier zich kwalificeerden voor de strijd om de medailles.



Merel Smulders (25), de vier jaar jongere zus van Laura Smulders, werd vijfde in dezelfde halve finale als Veenstra en was daarmee uitgeschakeld. Laura Smulders werd tweede in haar heat achter de Australische Saya Sakakibara. Titelverdedigster Felicia Stancil uit de Verenigde Staten strandde in de halve finales.