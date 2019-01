Lars van der Haar voor vierde keer winnaar in Rucphen: ‘Liever hier eerste dan morgen vijfde’

cyclocross rucphenLars van der Haar is een graag geziene gast in de cyclocross van Rucphen. Omgekeerd laat ook hij de wedstrijd achter de skiheuvel niet graag links liggen. ,,Het is leuk en goed om voor de overwinning te kunnen rijden", sprak de Telenet-renner uit Woudenberg, nadat hij voor de vierde keer alweer de wedstrijd had gewonnen.

Dat er zondag nog een wereldbekerwedstrijd achter aan komt in Hoogerheide boeit hem minder. ,,Ik win hier liever vandaag dan dat ik morgen in Hoogerheide vijfde wordt.” En dus kwam Van der Haar ‘gemotiveerd’ naar Rucphen. ,,Ik wist dat ik hier kon winnen, maar ik wist ook dat dat met Joris Nieuwenhuis als tegenstander niet gemakkelijk zou worden. Gelukkig pakte de start goed uit", zo keek hij terug naar het begin van een snelle cross.

Nieuwenhuis pakte de leiding en trok hard door. Ronden lang reed hij met Van der Haar in zijn wiel, zonder te vragen of die een keer wilde overnemen. ,,Met zijn twee ploegmaats Thijs Aerts en Jim Aernouts achter ons hoefde hij dat ook niet", deed de Gelderlander daar niet moeilijk over. ,,Ik wilde juist zo ver mogelijk bij die twee wegrijden. Dan had ik nog maar één zorg: Lars dus.”

‘Gewoon beter dan ik’

Half koers, toen de twee gevlogen waren, nam Van der Haar dan eindelijk over. ,,Tot die tijd zat ik een zetel en kon ik me sparen voor die ene aanval", vertelde de latere winnaar na afloop. Nieuwenhuis probeerde aan te pikken. ,,Ik kon hem echter niet volgen. En toen was het wel klaar. Op dit parkoers met veel draaien en keren was hij gewoon beter dan ik.” Eenmaal gevlogen bouwde Van der Haar zijn voorsprong gestaag uit. Nieuwenhuis op zijn beurt hield de tweede plaat vast en Aerts reed naar de derde stek.

Achter Aernouts pakte Stan Godrie nog verrassend de vijfde plaats. Twee lekke banden hadden hem in de beginfase ver teruggeworpen. ,,Daarna ben ik van mannetje naar mannetje voor me gereden. Gelukkig kregen twee van hen (de Amerikaan Stephen Hyde en de Belg Toon Vandenbosch) ook ieder een lekke band. In de slotronde wist hij zo de Belg op de streep nog de vijfde plaats af te pakken.

Volgend jaar is Rucphen het toneel van het NK veldrijden. ,,Voor mij hoeven ze het parkoers niet te veranderen", lacht Van der Haar. ,,Dit ligt me wel.” Dat was volgens hem niet de enige reden waarom hij vaste klant is in Rucphen. ,,Dit is een mooie cross en Nederland heeft niet veel internationale wedstrijden. Daar moet je ook als renner achter gaan staan.”

Uitslagen: 1. Lars van der Haar, 2. Joris Nieuwenhuis, 3. Thijs Aerts, 4. Jim Aernouts, 5. Stan Godrie, 6. Toon Vandenbosch, 7. Stephen Hyde.