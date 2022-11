Lars van der Haar kan titel niet prolongeren en glibbert naar zilver op EK veldrijden

Op het modderige en gladde parcours vonden heel wat valpartijen plaats. Van der Haar nam direct na de start de leiding, maar zag in de tweede van negen rondes Vanthourenhout voorbij komen nadat hij even onderuit was gegaan. Een ronde later gleed ook de Belg onderuit op de steile heuvel waar de ene na de andere veldrijder door de modder naar beneden schoof. Van der Haar, die vorig jaar de Europese titel pakte op de VAM-berg in Drenthe, nam daardoor de leiding weer over.

In de vijfde ronde moest de Nederlander de koppositie echter weer afstaan aan Vanthourenhout. Toen Van der Haar in de achtervolging opnieuw viel, sloeg de Belg een gaatje. De 28-jarige Vanthourenhout maakte geen fout meer en reed steeds verder weg bij Van der Haar. Na zilver in 2020 en brons in 2021 pakte de Belg in eigen land voor het eerst goud op de EK.

Van der Haar moest zich na brons in 2020 en vorig jaar het goud nu tevreden stellen met de tweede plek. De Nederlander won in 2015 goud bij de eerste editie van de EK veldrijden. Joris Nieuwenhuis kwam op bijna 3 minuten van Vanthourenhout als vierde over de finish in Namen. De Belgische favoriet Eli Iserbyt, die dit seizoen al drie wereldbekerwedstrijden won, stapte vroeg in de koers af als gevolg van materiaalproblemen. Al in de openingsronde liep de ketting van de fiets van Iserbyt, die daardoor ver terugviel.

Europese titel voor Puck Pieterse

Puck Pieterse werd eerder op de dag voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioen bij de beloften voor vrouwen. De Amersfoortse overklaste de concurrentie en had zelfs tijd voor een wheelie bij de finish.

Fem van Empel zegevierde zaterdag bij de vrouwen elite. De 20-jarige Nederlandse volgde de afwezige Lucinda Brand op als Europees kampioene.

