Lars van der Haar en Ceylin del Carmen Alvarado stellen eindzege Superprestige veilig

Lars van der Haar heeft het Superprestigeklassement gewonnen. De Nederlands kampioen begon met een ruime voorsprong op Michael Vanthourenhout aan de afsluitende manche in Middelkerke, maar kwam nooit in de problemen. In de strijd om dagwinst moest Van der Haar na een foutje in de slotronde zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt.

En dat was een flashback naar vorige week in Hoogerheide, toen Iserbyt ten koste van Van der Haar naar het brons sprintte op het WK. Ook in Middelkerke waren ze aan elkaar gewaagd. Laurens Sweeck kon lange tijd volgen en ook Joris Nieuwenhuis maakte vanuit de achtergrond de aansluiting, maar uiteindelijk rukten Van der Haar en Iserbyt zich toch weer los.

Van der Haar maakte een goede indruk, maar juist in de slotronde maakte de Nederlander een fout en profiteerde Iserbyt. De Belg gaf de voorsprong niet meer uit handen. Schrale troost: Van der Haar schreef dus wel het eindklassement van de Superprestige op zijn naam. Laurens Sweeck finishte als derde voor Nieuwenhuis.



,,Ik zag dat ik in het zand de mindere was. In de laatste ronde maakte hij een fout en dat was voor mij het signaal om door te trekken, toen heb ik toegeslagen", aldus Iserbyt over zijn duel met Van der Haar. ,,Het was bijten tot de laatste ronde om in zijn wiel te blijven. Toen Lars een foutje maakte, was het volg gas tot de finish.”

Dubbelslag voor Alvarado

Ceylin del Carmen Alvarado heeft het Superprestigeklassement gewonnen. De Rotterdamse veldrijdster van Fenix-Deceuninck won in Middelkerke de achtste en laatste cross uit die reeks. Lucinda Brand finishte als tweede. Met Annemarie Worst als derde was het podium in de Belgische kustplaats volledig Nederlands.

Alvarado won deze winter vijf veldritten om de Superprestige. In Middelkerke ontbraken Fem van Empel en Puck Pieterse, de nummers 1 en 2 van het WK van vorige week. De 24-jarige Rotterdamse werd vijfde op het mondiale kampioenschap.

Volledig scherm Ceylin del Carmen Alvarado © BELGA

,,Ik heb vandaag de frustratie er een beetje uit kunnen fietsen”, vertelde ze, nadat ze het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop had gereden. ,,Dit voelt enorm goed. Ik was wel van plan om vroeg weg te rijden, maar het gebeurde eerder dan verwacht.”



Het was de tweede keer dat Alvarado het klassement om de Superprestige won. Eerder deed ze dat in het seizoen 2019-2020. In het eindklassement hield ze haar landgenotes Inge van der Heijden en Denise Betsema achter zich.

