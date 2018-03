Lars Boom moet voorjaar balend aan zich voorbij laten gaan

Lars Boom moet de voorjaarsklassiekers laten schieten. Met pijn in het hart, laat de Brabander weten. ,,Ik kan wel koersen in de zin van meerijden, maar ik kan nog niet diep genoeg gaan om mee te strijden voor de overwinning. Als dat niet kan heeft het voor mij geen zin om ze te rijden", verduidelijkte Boom dinsdag nadat bekend was gemaakt dat hij de het Vlaamse en Noord-Franse keienwerk dit voorjaar links laat liggen.

,,Daar baal ik natuurlijk verschrikkelijk van, maar het kan niet anders. Na mijn hartoperatie heb ik meer tijd nodig om op niveau te komen. " Boom ging medio januari onder het mes om verlost te worden van een hartritmestoornis, die zich in het november had geopenbaard tijdens een vakantie op Curacao.

,,Die operatie is gelukt, alleen blijkt nu dat de sinusknoop, zeg maar de natuurlijk pacemaker van het hart door die ingreep even van slag is." Het effect is volgens Boom dat hij zijn hartslag nog niet voldoende de hoogte in kan jagen. ,,Mijn basis is goed. Gewoon koersen, rijden in dienst van een ander, dat gaat daarom wel. Wat niet gaat is even een hoog wattage trappen. En dat heb je toch echt nodig als je meer wilt."

Het mag ook duidelijk zijn dat Boom geen zin heeft in een volgende kasseiencampagne, waarbij het publiek zou kunnen denken dat hij ondermaats presteert. ,,Vorig jaar was ik niet goed in deze periode en dat lag toen aan mezelf. Nu is het anders." Toch is het volgens hem niet dé reden waarom hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bijvoorbeeld niet als opbouw naar zijn oude niveau zou kunnen rijden. ,,Nee, de hoofdreden is dat wedstrijden als Parijs-Roubaix voor mij niet bedoeld zijn als voorbereiding op wat nog komen gaat."

De vraag of Boom zijn operatie niet beter had kunnen uitstellen tot na de voorjaarsklassiekers is volgens hem niet relevant. ,,Dat had alleen gekund met behulp van medicijnen. Nou, ik heb een maand met medicatie gereden en dat voelde al helemaal niet goed. Uitstellen was dus geen optie."

Begin maart stapte hij ziek af in Parijs-Nice. ,,Daardoor heb ik alles bij elkaar twee weken niks kunnen doen. Toch is dat niet de reden waarom ik door tijdgebrek niet op tijd klaar ben voor de grote klassiekers. Dat ligt puur aan het hart dat meer tijd nodig heeft om weer in de hoge hartslagen te kunnen komen."