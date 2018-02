Lamberink en Braspennincx pakken zilver teamsprint

,,Een echte teamprestatie'', noemde Braspennincx het zilver, haar tweede WK-medaille na het zilver op keirin in 2015. De Brabantse kreeg daarna hartproblemen en voelde pas dit seizoen dat ze weer op haar oude niveau was. ,,En eigenlijk nog beter.'' Ze reed zo gretig in de eerste ronde dat ze iets moest inhouden om starter Lamberink niet te vroeg te passeren.

In de finale hield ze - met dat wellicht in het achterhoofd - misschien weer iets te veel in. ,,Verbeterpuntjes'', meende ze, maar de vreugde om het zilver was er niet minder om. ,,We hadden ingezet op brons. Dit is zilver met een gouden randje. Ik vond het vooral bijzonder dat we dankzij een snellere tijd dan de Russinnen de finale haalden. En dan ook nog in eigen land, heel vet.''