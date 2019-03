Kwiatkowski raakt leiderstrui kwijt aan wonderkind Bernal

Zonder tweevoudig etappewinnaar Dylan Groenewegen ging de koninginnenrit van start. Thomas De Gendt was direct bij de les en sprong samen met 37 andere renners weg om zijn leidende positie in het bergklassement te verstevigen. Op liefst zes van de zeven cols kwam de Belg als eerste boven. Zijn missie was geslaagd, voor de rest van de kopgroep stond er nog ritwinst op het spel. Philippe Gilbert maakte als best geplaatste renner zelfs kans op het geel.



Van de grote kopgroep bleven er op de slotklim Col de Turini vier renners over: Simon Yates, Miguel Angel Lopez, Nicolas Edet en Daniel Martinez. Alle ogen waren gericht op Yates, die eerder de tijdrit op zijn naam schreef, maar het was Lopez die versnelde en binnen een mum van tijd een mooie voorsprong te pakken had. Ondertussen had Wilco Kelderman (vierde in het klassement) het lastig in het peloton en moest hij op de slotklim al vroeg lossen.