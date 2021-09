Küng verrast Ganna en Evenepoel en prolongeert Europese titel tijdrijden

De Zwitser Stefan Küng is vanmiddag in het Italiaanse Trento Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitser klopt wereldkampioen Filippo Ganna en Belgisch toptalent Remco Evenepoel en prolongeerde zijn titel.

Küng, als laatste gestart, was na 22,4 kilometer 7 seconden sneller dan Ganna. Het brons was voor de Belg Remco Evenepoel, de Europees kampioen van 2019. Ganna was halverwege nog de snelste, met daar nog Evenepoel als naaste belager op één seconde. Küng gaf op het tussenpunt drie tellen toe. De Belg Remco Evenepoel, Europees kampioen in 2019, werd op 15 tellen derde.



De top 3 reed op het snelle parcours in Noord-Italië met een gemiddelde snelheid van boven de 54 kilometer per uur. Ganna was halverwege nog de snelste, maar Küng had de race blijkbaar beter ingedeeld. ,,Mijn tweede deel is altijd beter dan het eerste. We hadden daar ook een beetje rugwind. Het was zaak het tempo vast te houden in de bochten aan het einde.”



Met de verschillen halverwege - Küng gaf daar nog 3 seconden toe op Ganna en 2 op Evenepoel - wist ik dat er meer in zat”, vertelde de 27-jarige Zwitser, die zijn vierde tijdritzege van dit seizoen boekte.

Tokio zat de hele tijd in zijn achterhoofd, bekende hij. Op de Olympische Spelen miste Küng het brons op vier tienden van een seconde en moest hij genoegen nemen met de vierde plek achter Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Australiër Rohan Dennis. De Sloveen en de Nederlander ontbraken in Trente, maar zijn er over anderhalve week net als Dennis bij in België waar de WK worden verreden.



,,Ik ben echt heel blij dat ik de trui die bij deze titel hoort heb kunnen behouden. Maar op 19 september in Brugge hoop ik een andere trui aan te mogen trekken. Dat is het hoofddoel”, keek Küng, vorig jaar al derde, alvast vooruit naar de wereldtitelstrijd.

Jos van Emden was op de elfde plaats de beste Nederlander. De renner van Jumbo-Visma gaf 1 minuut en 17 seconden toe op Küng. Julius van den Berg noteerde de 24e tijd.

Volledig scherm Stefan Küng. © Cor Vos

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Cor Vos Volledig scherm Filippo Ganna. © Cor Vos