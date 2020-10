Küng pakt de 'dubbel' in Zwitserland na indrukwekkende solo

Danilo Wyss kwam bijna 5 minuten na Küng als tweede over de finish. De winnaar nam de kampioenstrui over van Sébastien Reichenbach, de winnaar van vorig jaar. ,,Allereerst grote dank aan de organisatoren", aldus Küng, vooral een tijdritspecialist. ,,Woensdag wisten we nog niet eens of we mochten rijden. We hebben echter kunnen koersen in veilige omstandigheden.”