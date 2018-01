Kuitenbijter La Redoute ook in Waalse Pijl

De helling van 2 kilometer lengte en een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9 procent is na 82 kilometer de tweede van elf hindernissen in de Ardennenklassieker. De start van de 82ste editie is in Seraing, de aankomst ligt na 198,5 kilometer op de Muur van Hoei. ''Er is geen centimeter vlak", verklaarde directeur Christian Prudhomme van de Franse organisatie ASO.



Prudhomme hoopt dat Alejandro Valverde, die vorig jaar beide klassiekers won, opnieuw zal schitteren in de Ardennen. De 37-jarige Spanjaard is met vijf zeges al recordhouder in de Waalse Pijl en kan in Luik-Bastenaken-Luik met een vijfde zege het record van Eddy Merckx evenaren. ,,Maar het is de vraag of hij na zijn verschrikkelijke val, vorig jaar in de eerste etappe van de Tour de France, dan al weer helemaal de oude is.''