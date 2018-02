Kruijswijk over Froome: Het moet snel duidelijk zijn, hij is mijn concurrent

Door Pim Bijl



Op dit moment blijft Kruijswijk nog rustig onder het feit dat hij hier in Andalusië ook tegen Chris Froome zal rijden. ,,Ik maak mij nog niet zo druk om de Ruta del Sol. Maar ik ga hem straks misschien ook tegenkomen in wedstrijden die er écht toedoen. Stel je wordt dan geklopt door Froome, en dat zit er natuurlijk dik in gezien zijn sterkte, dan hoop je wel dat het allemaal op een reguliere manier is gebeurd en ook dat hij daarna niet alsnog wordt geschorst.”



Daar zit toch wel de angst van Kruijswijk, die twee jaar geleden in één bocht zijn Giro-winst verspeelde en uiteindelijk vierde werd. ,,Het moet snel duidelijk zijn. Hij is beste renner van de laatste jaren in etappekoersen en grote rondes. En voor mij een directe concurrent. Ik wil niet dat hij straks aan de grote wedstrijden aan de start staat en dat hij later geschorst wordt. Degene die dan tweede is geworden, krijgt dan alsnog de overwinning. Dat moet voorkomen worden. Dat is niet de bedoeling van sport, de medailles moeten niet achteraf worden verdeeld.”