Kruijswijk opent seizoen met derde plaats, Fuglsang pakt eindwinst

Kruijswijk eindigde tot vandaag in elke etappe bij de beste 20 en had bij aanvang van de slotrit naar Alhaurín de la Torre een achterstand van 26 seconden op klassementsleider Fuglsang. In de vijfde etappe moest er nog flink worden geklommen, maar naar het einde toe werd het parkoers vlak en dus hield de Deen zoals verwacht relatief makkelijk stand.



Met nog zo'n 40 kilometer te gaan had de kopgroep van vier, met daarin onder meer Antwan Tolhoek en Oscar Riesebeek, nog maar iets meer dan een halve minuut over. Even later probeerde Simon Yates een aanval te plaatsen. Erg lang duurde dit echter niet, waarna Fausto Masnada zijn geluk ging beproeven. Toen ook hij werd gegrepen maakte het peloton zich op voor de spurt op een licht oplopend parkoers. Daarin maakte Trentin zijn favorietenrol waar. De Italiaan van Mitchelton-Scott pakte voor de tweede keer deze week de bloemen, na ook al de tweede etappe te hebben gewonnen. Lars Boom sprintte knap naar de achtste plaats, terwijl Kruijswijk de top 10 sloot.



Danny van Poppel was op voorhand kanshebber voor de verwachte spurt, maar hij stapte onderweg af. Van Poppel gaat zich nu richten op de aankomende klassiekers.