Kroon op het werk voor Tadej Pogacar in Slovenië

Lorena Wiebes oppermach­tig in tweede etappe Women’s Tour

Lorena Wiebes heeft de tweede etappe van de Women’s Tour gewonnen. De 23-jarige Nederlandse van Team DSM was na een rit over 92,1 kilometer, met start en finish in Harlow, oppermachtig in de massasprint. Wiebes ging op zo’n 200 meter van de streep de sprint aan en kwam met grote voorsprong over de lijn.

7 juni