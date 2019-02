Kristoff blijft Fransmannen voor bij sprint in Oman

De Clerq wordt eerste profwiel­ren­ner met kunstheup: ‘Het wordt afzien’

15 februari Voor wielrenner Bart De Clercq breekt een heuglijk moment aan. De Belg maakt na 513 dagen zijn comeback in het profpeloton. Dat gebeurt zaterdag in de Ronde van Oman. Zijn rentree is extra opmerkelijk omdat hij de eerste profrenner is die een koers rijdt met een kunstheup.