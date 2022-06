Koude douche voor Jaap Roelen en Hidde van Veenendaal: ‘Er had minstens iemand van ons op het podium moeten staan’

Jaap Roelen is bezig aan een sterk seizoen. De 20-jarige renner uit de Metec-ploeg won bijvoorbeeld enkele weken geleden de Ronde van Limburg. Ook op het natte NK voor beloften (U23) in Drenthe voelde de man uit Chaam zich vrijdag weer goed genoeg voor een volgende uithaal. Met de uiteindelijke tiende plek kon hij dan ook niet leven.

Quote Persoon­lijk is de tiende plek niet meer dan een troost­prijs. Jaap Roelen

,,Persoonlijk is het niet meer dan een troostprijs”, liet hij na afloop weten. Roelen baalde er vooral van dat de ploeg niet meer uit de titelstrijd had gehaald. ,,Het plan was om een overtal uit te spelen. Dat is niet gelukt.” In de finale had Metec immers maar één mannetje mee in de kopgroep van vijf. ,,We hadden dus twee man mee moeten hebben.”

Roelen zelf zat op de ‘derde rij’ toen de vijf op zo’n 30 kilometer voor de meet gingen. ,,Kort erop volgde een smal stuk waarop de boel werd stilgelegd.” De ene man vooraan van Metec, Jordan Habets, zat er op het einde ook nog eens ver doorheen. Voor ze dat doorhadden bij Metec, waren de vogels vooraan gevlogen. Dat zag ook Roelens ploegmaat Hidde van Veenendaal. ,,Bij het ingaan van de laatste ronde (nog 28 km) kregen we te horen dat we met zijn allen moesten proberen de kopgroep terug te pakken.” De voorsprong van de leiders was echter zo groot dat de tien overige Metec-renners die klus niet geklaard kregen.

Ook voor Van Veenendaal smaakten de druiven daarom zuur. ,,Ik voelde mezelf net als Jaap heel goed, maar als ploeg kunnen we natuurlijk niet tevreden zijn.” ,,Er had minstens iemand van ons op het podium moeten staan”, vulde Roelen aan, die zelf ook nog baalde dat hij de sprint om de zesde plek verkeerd had aangepakt. ,,Een leerpuntje om mee te nemen.”

Quote Op zich had ik had geen last van de regen, al leek het soms wel of je onder de douche stond. Hidde van Veenendaal

Dat het NK in soms zeer natte omstandigheden werd gereden, stoorden de twee minder. ,,Hier kan ik beter tegen dan tegen de hitte vorige week in Frankrijk”, zei Roelen. ,,Op zich had ik geen last van de regen, al leek het soms wel of je onder de douche stond”, aldus Van Veenendaal.

Brons

De titel werd gewonnen door Max Kroonen van VolkerWessels uit Diepenveen. Hij klopte Loe van Belle (Jumbo-Visma) in de spurt om het goud. Het brons ging naar Mees Hendrikx uit Valkenswaard. ,,Vooraf had ik hier voor getekend”, vertelde de blije Alpecin-renner. ,,Want ik ben uiteindelijk toch meer gefocust op de het veldrijden dan de weg. Dit NK is niet mijn hoofddoel en als eenling rond te rijden tussen al die blokken, maakt zo’n kampioenschap ook meer tot een loterij.”

Hendrikx, die nog nooit eerder een medaille had gewonnen op de weg, reed rond de VAM-berg wel een beresterke koers. ,,En dan te weten dat deze berg me in het verleden zowel op de weg als in het veld (EK) weinig geluk heeft gebracht.” Zo moest hij na een val zelfs een keer met de ambulance worden afgevoerd.

Dit keer viel alles wel op zijn plek. En hoe. Als enige slaagde Hendrikx erin om solo naar de vier koplopers toe te rijden en daarna ook nog eens het brons te pakken.