Koen de Kort wil geen jankverhaal na ongeluk: ‘Uiteindelijk zijn het maar een paar vingers’

Door Daniël Dwarswaard



Ja, zegt Koen de Kort, als hij op Barcelona Airport zijn telefoon opneemt. Hij wil nu het einde van het jaar nadert best terugblikken op het heftige ongeval dat hem eind juni trof. Maar, is hij stellig: ,,Als het maar geen jankverhaal wordt. Want zo voelt het voor mij ook niet. Het is heel pittig wat er allemaal is gebeurd. Maar ik ben niet zielig.’’



De afspraak is om hem een dag later, als De Kort zijn jetlag enigszins verwerkt heeft, eenmaal thuis in Andorra te bellen. In zijn nieuwe leven als manager Team Support bij zijn ploeg Trek-Segafredo is hij net terug uit de Verenigde Staten voor een werkbezoek. Materialen bekijken in Waterloo en Chicago, testen op de wielerbaan van Los Angeles.