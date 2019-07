Koen de Kort voltooit ploegentijdrit met ‘nieuw’ gebit: ‘Moest tanden spugen’

NK BMX De wereldtop pakt ook de nationale BMX-ti­tel, al heeft Kimman moeite met Van Gendt

17:18 Niek Kimmann en Laura Smulders voeren de wereldranglijst aan in het BMX. Dat ze zondag in Erp de nationale titel prolongeerden in de fietscross, is dan ook geen al te grote verrassing. Ook al had Kimmann het in de finale lastig met Twan van Gendt.