Koen de Kort verliest drie vingers door ongeluk bij off-roadtrip in Andorra

De Kort moet de komende dagen in het ziekenhuis blijven. Hij kan volgens de artsen zijn rechterhand in de toekomst blijven gebruiken, omdat de duim en wijsvinger konden worden gered van amputatie.



Het ongeluk gebeurde donderdag vroeg in de middag in de Pyreneeën. Na beoordeling van de ernst van de situatie in het ziekenhuis in Sabadell werd besloten tot een spoedoperatie. ,,Ondanks de inspanningen van de artsen in een procedure die meer dan drie uur duurde, was het noodzakelijk om drie vingers te amputeren”, laat de ploegleiding weten. ,,Het gaat om een volledige verwijdering van de derde, vierde en vijfde vinger van zijn rechterhand.”