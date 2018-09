Knappe sprintzege van Jakobsen in Slowakije

Dat was precies het omgekeerde resultaat van gisteren toen Jakobsen nog geklopt werd. De Fransman Julian Alaphilippe, ploeggenoot van de ritwinaar, pakte de eindzege. Hij had in het klassement 16 tellen voorsprong op de Sloveen Jan Tratnik.



De best geklasseerde Nederlander in het eindklassement was Pieter Weening: achtste.



Voor eerstejaars professional Jakobsen was het al zijn vijfde zege van het seizoen, eerder won hij onder meer de Scheldeprijs en een rit in de BinckBank Tour. Zijn ploeg Quick-Step staat dit jaar al op 66 overwinningen.