Klimmers en klassieke renners komen samen in 'Koers naar de zon'

Naast de hardrijders die zich in vorm willen rijden voor wedstrijden als Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, doen ook een aantal pure klimmers mee aan Parijs-Nice.



Zo is Wout Poels één van de twee kopmannen van Team Sky. Poels, tweede in de Ruta del Sol, mag voor zijn eigen kansen rijden in de achtdaagse wedstrijd en is één van de topfavorieten. Naast Poels zal ook Tim Wellens aandachtig in de gaten worden gehouden. Met al drie seizoenszeges is de Belg ook dit jaar weer extreem sterk aan het seizoen begonnen. Het is de vraag of hij ook op het allerhoogste niveau met de wereldtoppers mee kan.



Julian Alaphilippe is de komende week de hoop van de Fransen. Zeker vanwege de afwezigheid van toppers als Romain Bardet en Thibaut Pinot. De kleine puncher van Quick Step won dit jaar al eens en heeft van 'De Koers naar de zon' een doel gemaakt. Dat geldt ook voor titelverdediger Sergio Henao. De Colombiaanse ploeggenoot van Poels is wisselvallig, maar liet met een vierde plek in het eindklassement van de Colombia Oro y Paz al zien goed in vorm te zijn.



Naast deze favorieten verdienen ook Ilnoer Zakarin, Simon Yates, Esteban Chaves, Luis Léon Sánchez, Tony Gallopin en Warren Barguil een vermelding bij de favorieten. Namens Nederland mag, naast Poels, wat worden verwacht van Bauke Mollema (die voor het eerst sinds 2012 weer eens aan de start staat), Sam Oomen (vorig jaar veertiende), Tom-Jelte Slagter (tweevoudig ritwinnaar in 2014) en Robert Gesink.