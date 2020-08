Klassementsleider Roglic niet meer van start in Dauphiné na val gisteren

Met nog 75 kilometer tot de finish viel Roglic gisteren. De kopman van Jumbo-Visma en leider in het klassement van de vijfdaagse rittenkoers krabbelde weer op zijn fiets, reed rond met gescheurde kleren en haalde ogenschijnlijk soeverein de finish. De Sloveen behield ook nog zijn voorsprong van 14 seconden op Thibaut Pinot. Echter, toen Roglic afstapte, bleek de schade groter dan gedacht. Ploegleider Grischa Niermann, gisteren: ,,Hij heeft veel schaafwonden en blauwe plekken. Hij moest even gaan zitten van die val. Hij herpakte zich heel snel. Maar het is even kijken hoe het gaat.”



Ook Steven Kruijswijk viel, maar de renner van Jumbo-Visma verliet de koers direct vanwege een schouder uit de kom. In een verklaring meldde Jumbo-Visma ‘dat de ernst van de blessure de plannen voor de komende weken zal bepalen.”



Vandaag is de slotetappe over 153,5 kilometer. De nieuwe leider is vandaag de Franse klimmer Thibaut Pinot, op 24 tellen gevolgd door zijn landgenoot Guillaume Martin.