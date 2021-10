Klaplong en gebroken rib betekenen einde seizoen voor Wesley Kreder

Moreno Hofland komt toch nog één keer in actie op de fiets: ‘Was al geregeld voor mijn beslissing om te stoppen’

1 oktober Moreno Hofland speldt zaterdagavond in Surhuisterveen nog één keer een rugnummer op. ,,Dat contract was al geregeld voor mijn besluit om te stoppen”, zegt de Roosendaler over zijn deelname aan het criterium in Friesland.