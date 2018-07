Kelderman succesvol geopereerd

Bij de ingreep in een Leids ziekenhuis zijn er aan twee kanten van het rechter sleutelbeen extra stevige plaatjes aangebracht. Hoeveel tijd het volledige herstel in beslag zal nemen, is nog niet te zeggen.



Het was afgelopen zondag de derde keer in zijn carrière dat hij deze typische wielerblessure opliep. Eerder dit seizoen moest hij opgeven in Tirreno-Adriatico, na een crash. Naderhand bleek dat behalve een breuk van het sleutelbeen ook een zenuw was geraakt, waardoor hij enige tijd geen gevoel meer had in zijn arm en hand.



Tijdens de eerste rondgang op de lokale omloop van het Nederlands kampioenschap in Hoogerheide kwam de renner van Team Sunweb zondagmiddag hard ten val en moest de strijd staken. Toen waren er meteen twijfels over zijn deelname aan de Tour de France die zaterdag in Noirmoutier-en-L'Ile (Vendée) van start gaat. Op maandag werd bekend dat Laurens ten Dam als vervanger was aangewezen door de teamleiding.