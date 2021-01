Kelderman loopt naast hersenschudding ook wervelbreuk op, operatie niet nodig

zilvermeercross Brand komt in Mol blij uit het zand; Vos meldt zich voor het WK

16 januari Het komende WK veldrijden gaat over twee weken deel beslist worden op het strand van Oostende. Geen wonder dat bij vrouwen de nodige toppers gisteren de Zilvermeercross in Mol verkozen boven een weekje trainen in Spanje. De conclusie na afloop: Lucinda Brand blijkt inmiddels ook als een speer door het zand te kunnen rijden, net als Marianne Vos, die achter Brand en Denise Betsema als derde over de streep kwam in Mol.