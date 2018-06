Kelderman duikelt van podium in Zwitserland, eindzege voor Porte

Vos eindigt als tweede in Groot-Brittannië

17:01 Wielrenster Marianne Vos is er in de slotetappe van de OVO Energy Women's Tour in Groot-Brittannië niet in geslaagd om Coryn Rivera uit de leiderstrui te rijden. Na 122 kilometer van Dolgellau werd er gesprint in kustplaats Colwyn Bay.