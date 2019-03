Kelderman breekt sleutelbeen en nekwervel bij val in Catalonië

Wilco Kelderman heeft bij een valpartij in de ronde van Catalonië een sleutelbeen gebroken en een breuk in een nekwervel opgelopen. De wielrenner moet in mei kopman Tom Dumoulin van Team Sunweb bijstaan in de Ronde van Italië.

,,Een scan heeft uitgewezen dat Wilco zijn sleutelbeen heeft gebroken en een breuk in een nekwervel heeft”, zei teamarts Anko Boelens. ,,Onze eerste indruk is dat het een mooie breuk is. Hij zal een operatie moeten ondergaan voor zijn sleutelbeen als hij terug in Nederland is.” Sunweb kan nog niet zeggen hoe lang het herstel van Kelderman gaat duren.

Kelderman leidde in de slotkilometers van de 5e etappe in de Ronde van Catalonië de jacht van het peloton op vluchter Maximilian Schachmann voor kopman Michael Matthews, toen hij in een bocht onderuit schoof en hard op zijn linkerschouder terechtkwam. De 28-jarige wielrenner kon de etappe niet meer uitrijden.

Sunweb maakte in januari bekend dat Kelderman als meesterknecht van Dumoulin naar de Giro en de Tour de France zou gaan. De ernst van de blessure moet uitwijzen of hij op tijd fit kan zijn om mee te gaan naar de Ronde van Italië, die over zes weken begint.

Kelderman miste vorig jaar de Ronde van Frankrijk door een sleutelbeenbreuk na een val tijdens het NK wielrennen. In 2017 moest de wielrenner de strijd staken als knecht van Dumoulin in de Giro d’Italia, na een botsing met een motor die stilstond langs het parcours.n.