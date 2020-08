Jumbo-Visma trekt Van Hooydonck aan met oog op klassiekers

Van Hooydonck werd in 2017 prof bij het toenmalige BMC Racing Team, wat een jaar later verder ging onder de naam CCC. In 2016, nog als belofte, won Van Hooydonck een rit in de Ronde de l’Oise, voor Cees Bol.



,,We zochten naar een sterke renner die de kern rond Wout en Mike kon versterken. Nathan is daar de geknipte man voor”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. ,,Ook zijn capaciteiten als tijdrijder zijn nuttig”, erkent Zeeman. ,,Dit voelt aan als een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, reageert de Belgische aanwinst. ,,Dit is het team waar ik verdere stappen als renner kan zetten.”



Jumbo-Visma wist eerder al Edoardo Affini (24), David Dekker (22) en Gijs Leemreize (20) aan te trekken voor volgend jaar. Ook Sam Oomen zou op weg zijn naar de Nederlandse topploeg.