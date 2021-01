Jumbo-Visma steunt Dumoulin volledig: ‘Maar dit is wel heftig nieuws’

Merijn Zeeman van Jumbo-Visma noemt de beslissing van Tom Dumoulin om een pauze in zijn carrière in te lassen een uitkomst van een langer proces. Volgens de ploegleider is er in de anderhalf jaar dat de Nederlandse ploeg samenwerkt met de Limburger veel over gesproken en is er ook professionele hulp gezocht.

,,Dit is heftig nieuws, we gaan voorlopig een hele goede renner missen”, reageert Zeeman in een video-interview van de ploeg. ,,Uiteindelijk is het zo dat de mens boven de atleet gaat. We hebben er al heel lang en vaak over gesproken en Tom hulp aangeboden. Toch bleef dezelfde vraag bij hem opkomen en heeft hij in nauw overleg met ons besloten een break te nemen om tot zichzelf te komen. Daar steunen wij hem in.”

Dumoulin kondigde verrassend zaterdag aan een pauze in te lassen in zijn wielercarrière. De oud-winnaar van de Ronde van Italië heeft het trainingskamp van Team Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante verlaten om thuis na te kunnen denken over zijn wielertoekomst.

De ploegleider geeft aan dat vanaf het begin dat ze met elkaar zijn gaan werken dit soort zaken zijn opgekomen. ,,We leven in een competitieve wereld en zijn continu bezig met beter proberen te worden. Het is belangrijk dat we in de basis kunnen genieten van wat we aan het doen zijn, genieten van trainingsritjes, van het doelen stellen. Als daar het plezier uit wegvloeit, komt het punt dat je je afvraagt of je het nog wel wil”, legt Zeeman uit. ,,Daar hebben we met Tom professionele hulp bij betrokken en zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. In dat proces kan ook de uitkomst komen dat hij niet weet of hij het nog wel wil.”

Geen einddatum

Voor de ploeg heeft het zeker ook sportieve impact, zegt Zeeman. ,,Tom die zich ‘happy’ voelt en goed in zijn vel zit en niets liever wil dan topsporter zijn, is een geweldige renner voor Jumbo-Visma. Maar een Tom die zich niet happy voelt is automatisch ook niet goed voor de ploeg. We hebben een team van 27 renners, waarvan Tom dan nu even geen deel uitmaakt. Er zijn ook weer mannen die hun kans zien en er komen plekjes vrij in mooie wedstrijden.”

Zeeman geeft aan dat er geen einddatum is gesteld voor de pauze van Dumoulin. ,,In dit soort trajecten kun je geen einddatum noemen. Die datum komt dan vanaf dag 1 dichterbij. Het is een natuurlijk proces, daar moet geen einddatum op staan. Voorlopig gaat het om de mens Tom en die neemt een break. Hoe we het gaan invullen daar gaan we later mee aan de slag.”