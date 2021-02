Jumbo-Visma houdt gestopte Dumoulin in gedachten voor Tour

Eind januari, tijdens het trainingskamp van Jumbo-Visma in Spanje, besloot Dumoulin om een pauze in zijn carrière te nemen om rustig te kunnen nadenken over zijn wielertoekomst. Dumoulin bekende dat hij worstelt met de druk en verwachtingen. Vlak daarvoor had Jumbo-Visma nog bekendgemaakt dat de dertigjarige Limburger komende zomer één van de drie kopmannen in de Tour de France zou zijn, samen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.

De teamleiding werkt nu aan een plan-B voor de Tour, maar plan-A is nog niet van tafel. ,,We gaan er nu vanuit dat Tom niet meedoet aan de Tour”, zegt ploegleider Grischa Niermann tegen WielerFlits. ,,Hij heeft tijd nodig en die tijd krijgt hij. Het traject naar de Tour is al begonnen, maar de specifieke voorbereiding op de Ronde van Frankrijk start voor ons begin mei.”

,,Als Tom voor de tijd terugkeert in training en een goed niveau haalt, is hij dermate getalenteerd dat hij via die voorbereiding in topvorm aan het vertrek van de Tour kan staan", zegt Niermann. ,,Het zou niet fair zijn om hem daarvoor uit te sluiten. Maar ik denk dat we er op dit moment niet vanuit moeten gaan dat we nog zover gaan komen, dit jaar. Wanneer hij er klaar voor is, geeft Tom de volgende stap aan.”