Jumbo-Visma hoopt snel weg te mogen uit hotel Abu Dhabi

Video Mørkøv mag na dag quarantai­ne starten op WK baanwiel­ren­nen

21:24 De Deense wielrenner Michael Mørkøv mag starten op de WK baanwielrennen in Berlijn. Dat heeft de internationale wielerbond UCI besloten nadat was gebleken dat hij niet in contact is geweest met twee stafleden van een Italiaanse ploeg bij wie tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten een besmetting met het coronavirus was vastgesteld.