Jumbo-Visma heeft tijdritspecialist Rohan Dennis binnen: ‘Terugkeer naar vroegere tijden’

Reusser klopt Van Dijk in tijdrit Ladies Tour

26 augustus De Zwitserse Marlen Reusser heeft de individuele tijdrit gewonnen in de Ladies Tour. De 29-jarige Reusser (Alé BTC Ljubljana) was 18 seconden sneller dan Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) en 41 seconden rapper dan Chantal Van den Broek-Blaak (SD Worx). De tijdrit met start in finish in Gennep was 17 kilometer lang.