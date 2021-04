Jumbo-Visma heeft ploeg voor Tour de France rond: ‘voorname rol’ voor Deens talent

,,Het is een droom die uitkomt. Ik keek altijd naar de Tour op televisie, dus het is erg leuk om ervoor geselecteerd te worden”, aldus Vingegaard, die zijn uitverkiezing onder meer heeft te danken aan ritzeges en de eindzege in de Settimana Coppi e Bartali en de tweede plaats in de eindstand van de Ronde van het Baskenland.

,,We hebben Jonas in 2019 in de ploeg genomen omdat we zagen dat hij echt talent had”, zegt ploegleider Grischa Niermann. “Hij liet dat meteen zien. Vorig jaar reed hij een heel sterke Vuelta ter ondersteuning van Roglic. Hij liet daar ook voor het eerst zien dat hij een cruciale rol kan spelen in het hooggebergte, in de Alpen en de Pyreneeën. We voorzien voor hem een voorname rol in de Tour.”