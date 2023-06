Jumbo Visma gaat met Jonas Vingegaard opnieuw voor Tourzege: ‘Ook dit jaar dromen we groot’

met video Ide Schelling profiteert van chaos in Ronde van Slovenië: Dylan Groenewe­gen neemt rotonde verkeerd

Ide Schelling heeft opnieuw voor Nederlands succes gezorgd in de Ronde van Slovenië. In de derde etappe over 173,4 kilometer van Grosuplje naar Postojna was hij de snelste in de sprint. Hij bleef de Sloveen Luka Mezgez en Robin Froidevaux voor en profiteerde daarmee van de chaos die ontstond in de finale.