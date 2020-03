Jumbo-Visma en Sunweb niet in Tirreno en Milaan-San Remo

Eerder vandaag werd al bekend dat de Strade Bianche komende zaterdag niet doorgaat vanwege het coronavirus. De RCS, de organisatie van de Italiaanse voorjaarswedstrijden, nam nog geen beslissing over het verrijden van de Tirreno-Adriatico, Milaan - San Remo en de vrouwenkoers Trofeo Alfredo Binda. Jumbo-Visma en Sunweb wachten nu niet langer af en hebben zich inmiddels afgemeld bij zowel de UCI als de organisatie. Zij voegen zich bij EF Drapac, Mitchelton-Scott, Groupama-FDJ, Ineos en UAE-Emirates.



,,Deze beslissing is op basis van medisch advies, de aanbeveling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en praktische redenen genomen en bovendien in overleg met een afvaardiging van de eigen renners en stafleden", wordt gezegd in het persbericht van Jumbo-Visma.



In een eerder stadium gaven beide ploegen al aan dat er normaliter geschoven zal worden in de opstellingen, waardoor enkele renners die eerst in de Tirreno-Adriatico zouden starten alsnog naar Parijs-Nice worden gestuurd om op die manier alsnog wedstrijdritme op te doen. Maar gezien de afmeldingen van onder meer Ineos, Groupama-FDJ, Mitchelton-Scott en UAE-Emirates is het maar zeer de vraag of die rittenkoers zondag wél van start gaat.



,,Op dit moment wel”, geeft Fabrice Tiano van organisator ASO aan. ,,Maar dat kan over een uur of een dag anders zijn. Of we de teams die wegblijven vervangen? Dat weten we nog niet. Het nieuws is nog vers.”