Jumbo-topman Ton van Veen: ‘We geven de banden met de sport niet zomaar op’

Ton van Veen, topman van Jumbo, zegt dat de supermarktketen na 2024, als het sponsorcontract afloopt , de handen niet zomaar volledig van de ploeg aftrekt. Van Veen was tijdens de Ronde van Vlaanderen te gast en zat in één van de ploegleiderswagens. Dat Jumbo als hoofdsponsor stopt, lijkt wel duidelijk.

,,Er is de afgelopen jaren in alle opzichten veel geïnvesteerd om deze ploeg op te zetten", zegt Van Veen. ,,Vanaf 2015 zijn we betrokken. Sinds 2019 als eerste naamgever. We hebben aangegeven dat we bij Jumbo een aantal zaken heroverwegen. In de breedste zin van het woord. Niet alleen het wielrennen. Ook voor de schaatsploeg. We sponsoren ook Max Verstappen en PSV.”

Quote Wij zijn een mooie supermarkt­ke­ten, vinden we zelf, maar geen wereldspe­ler. Ton van Veen, Jumbo

,,Sponsoring heeft een bepaalde cyclus. We hebben het hoogste bereikt in wielrennen en schaatsen. Er komt een moment dat je moet bekijken of we hetzelfde bedrag blijven investeren. Het gaat om serieuze bedragen. Moeten we andere dingen gaan doen? Meer richten op gezondheid en duurzaamheid bijvoorbeeld. Maar we gaan de banden met sport niet zomaar opgeven.’’

Dus is een co-sponsorschap bij de wielerploeg het meest logische scenario? ,,Dat zou een scenario kunnen zijn ja, maar er is nog niks besloten,’’ zegt Van Veen.

Heeft de wielerploeg ook niet een grotere internationale sponsor nodig om in de wereldtop van het wielrennen te blijven? Van Veen: ,,De ploeg opereert op wereldtoneel. Wij zijn een mooie supermarktketen, vinden we zelf, maar geen wereldspeler. Als het gaat om toewijding en loyaliteit, weet ik niet of er een betere sponsor te vinden is. Zijn er internationale merken die meer betalen? Dat zou goed kunnen. Wij zijn ook ingestapt toen de ploeg een heel andere status had.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.