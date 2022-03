Jumbo domineert, maar kijkt ook naar Pogacar: ‘Hij rijdt weg waar hij wil’

Demi Vollering in tranen: ‘We hadden willen winnen voor Amy’

Winst zat er vanmiddag niet in voor Demi Vollering in de Omloop Het Nieuwsblad. In een sprint werd ze geklopt door Annemiek van Vleuten. Voor Vollering en haar ploeggenoten van SD Worx was het een emotionele dag.

26 februari