‘Juju’ was te sterk, dat vond Dumoulin wel prima voor nu

Dumoulin: Ik was goed, maar had niet benen om besten te volgen

20:04 Veertiende werd Tom Dumoulin bij het WK in Imola, net achter de besten van de dag. ,,Het was heel eerlijk in de finale”, aldus Dumoulin. ,,Alles kwam bij elkaar en als je de benen had, zat je daarna vooraan. Had je ze niet dan zat je er net achter. Zoals ik.”