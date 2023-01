Johnny Hoogerland voor even terug in profpeloton; Zeeuw op avontuur in Midden-Oosten

Johnny Hoogerland keert eenmalig terug in het profwielrennen. De Nederlands kampioen van 2013 en de drager van de bolletjestrui in de Tour de France van 2011 maakt vrijdag zijn rentree in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij rijdt als gastrenner een vijfdaagse UCI-koers.

Hoogerland (39) is afkomstig uit Yerseke en verhuisde na zijn wielerpensioen in 2016 naar Oostenrijk. Daar reed hij nog wel eens wedstrijden, maar geen UCI-koersen. De Tour of Sharjah is dat wel. Hij zal er te zien zijn in het shirt van de ploeg Shabab Al Ahli Cycling Team.

Op procyclingstats.com vertelt de voormalige renner van onder meer Vacansoleil en Roompot-Oranje Peloton dat hij is uitgenodigd door de Sloveen Grega Bole, die ook een jaar bij Vacansoleil in dienst was. Ze reden samen in november ook al een kleine, eendaagse koers in Abu Dhabi. Toen dat beviel, vroeg Bole hem opnieuw. Maar dit is niet het begin van een comeback.

Volledig scherm Johnny Hoogerland © Cor Vos

,,Het is één race en dan keer ik terug naar Karinthië”, zegt hij op de site. ,,Maar het is bijzonder om deel uit te maken van dit team, dat het wielrennen in de Verenigde Arabische Emiraten een boost wil geven. Ze zijn hier heel ambitieus als het om wielrennen gaat, wat mooi is om te zien.”

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.