John de Leeuw wint Kampioenschap van Drimmelen in sprint a deux

De Leeuw is een 51-jarige sportieveling die op latere leeftijd ontdekte dat hij hard kon fietsen. Sindsdien wint hij 'af en toe' een wedstrijdje bij de BWF, of zoals in Made in de funklasse. Zijn medekoploper Hofstede hoopte tot vier jaar geleden nog prof te worden. Sindsdien fiets hij enkel nog voor de lol. ,,En zo af en toe pak in een wedstrijdje mee."

De twee kwamen voorop in een snelle wedstrijd. ,,Voor de start hadden we elkaar al gevonden", zei De Leeuw na afloop. ,,Over het smalle, listige parcours en het grote peloton. We konden er het best een snelle koers van maken om dat veld goed uit te dunnen." Acht ronden voor het einde gingen de twee in de aanval. ,,Bij mij ging het kaarsje als vroeg uit", gaf Hofstede toe. ,,Wim had veel gegeven al, maar bij mij het beste er ook al ver af. Op het einde lukt het me dan altijd nog wel om er een sprintje uit te gooien."