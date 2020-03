Jetse Bol: Nederland, maak je borst maar nat!

PodcastIn Spanje is de regering een stap verder gegaan dan Nederland om de corona-uitbraak te beteugelen. Huisarrest, voor iedereen. Dus ook voor wielrenners. Jetse Bol (30) vertelt vanuit zijn appartement in Girona.

Door Hidde van Warmerdam & Thijs Zonneveld



Naar de vuilnisbak en weer terug. Dat was het wel zo’n beetje. Verder is buiten komen deze dagen voor Jetse Bol zoals voor alle andere inwoners van Spanje: verboden. Het is een van de recent afgekondigde anti-coronamaatregelen van de Spaanse regering.

Quote Ik moet nog zien dat we in april of mei wel weer mogen koersen Jetse Bol Bol rijdt voor een Spaanse ploeg (Burgos-BH) en woont in Girona. Normaal gesproken hét fietsparadijs van Spanje, maar buiten fietsen is niet langer toegestaan. Bol: ,,Je mag alleen maar buiten komen met een goede reden. Als je naar de dokter of het ziekenhuis moet of naar de supermarkt. Of naar je werk, als dat belangrijk genoeg is. Dat is wielrennen niet. Het gaat niet eens zozeer om de vraag of ik word besmet of iemand zou kunnen besmetten als ik de weg op ga, maar om wat er gebeurt als er iets mis gaat. Ambulances hebben nu een andere prioriteit en we zijn niet verzekerd voor ongelukken.”

Achter de schermen is de Spaanse wielrennersvakbond bezig om een uitzonderingspositie te regelen voor profrenners. Bol: ,,Veel van mijn collega’s zijn daar heel erg mee bezig. Die maken zich druk dat ze niet naar buiten kunnen. Ik sta er zelf anders in. Er zijn dingen belangrijker dan trainen en koersen. Bovendien is het niet alsof we volgende week Parijs-Roubaix rijden ofzo. Alle wedstrijden van de komende weken zijn geschrapt. En ik moet nog zien dat we in april of mei wel weer mogen koersen. Hier in Spanje sloten ze afgelopen donderdag de scholen en kinderdagverblijven. Dit weekend volgde de maatregel dat iedereen binnen moet blijven. In andere landen lopen ze gewoon een paar dagen achter, denk ik. Ook in Nederland. Ik zou zeggen: maak je borst maar nat.”

Boodschappenmandje

Trainen doet hij noodgedwongen binnen, op de hometrainer. ,,Ik was niet goed voorbereid. Ik heb zo’n hele mooie rollenbank, maar die gebruikte ik nooit. Toen ik mijn fiets erop zette zag ik pas dat ie niet geschikt was voor een wiel met disc brakes. Heb ik mijn oude fiets maar naar boven gehaald. Maar die had een kapot boutje in de zadelpen. Halve dag bezig geweest om alles te maken. Was niet erg trouwens, ik had toch niets beters te doen. Maar een tip voor Nederlandse renners: check even of alles het doet voordat ze de boel dicht gooien.”

Voorlopig maakt hij zich niet al te druk. Misschien komt dat nog, over een week of wat. ,,Maar dan leer ik mijn zoontje van twee blaffen. Dan is het een hond en mag ik met hem naar buiten. En trainen? Ik kan altijd nog maaltijdbezorger worden. Of een boodschappenmandje op mijn fiets monteren en naar de supermarkt gaan in Barcelona. Da’s een rondje van 220 kilometer.”