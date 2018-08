Jeanne Korevaar soleert naar zege op de Kaai, Marianne Vos ziet dat het goed is

De Draai was maandagmiddag niet zomaar een criteriums. ,,Het was warm en er werd heel hard gekoerst", wist de winnares uit Groot Ammers na afloop te vertellen. Voor Korevaar was het de eerste zege van het seizoen. ,,Daar alleen al ben ik erg blij mee."

Een kopgroep van zes (naast Korevaar bestaande uit haar ploeggenoten Marianne Vos en Monique van de Ree, wereldkampioene Chantal Blaak, Nina Kessler en de Australische Lauretta Hanson) sloeg in Roosendaal al snel haar slag. Daarna was het wachten tot de finale zou ontbranden. ,,Eerder de aanval zoeken had geen zin vanwege de hitte", verduidelijkte Vos.

'Ik probeer het een keer'

Met drie man in een kopgroep van zes was het aan Waowdeals om de koers af te maken. Uiteraard was wereldkampioene Blaak de grootste sta in de weg. Haar aanval kwam in de laatste drie kilometer. ,,Ik dacht: ik probeer het een keer", zei de wereldkampioene na afloop. Van de Ree en Korevaar gaven haar echter geen meter ruimte. ,,En vervolgens is een moment van onoplettendheid me fataal", keek ze terug op de aanval van Korevaar. Die durfde in de laatste ronde niet meer om te kijken. ,,Het was alleen maar rijden."