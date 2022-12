Jan Ullrich krabbelt overeind na moeilijke jaren: ‘Alcohol en drugs heb ik achter me gelaten’

,,Ik heb de hele kwestie van alcohol en drugs achter me gelaten", zegt de 47-jarige Ullrich, die meerdere keren in klinieken werd opgenomen om van zijn verslavingen af te komen. ,,Ik ben terug in het echte leven. Ik dacht altijd dat ik geen hulp nodig had. Nu accepteer ik het.”

In zijn moeilijke jaren kreeg Ullrich veel steun van Lance Armstrong. Die man die hem meerdere keren van Tour-winst af wist te houden, bleek zijn Duitse rivaal nog niet vergeten en zocht hem met enige regelmaat op.

Volledig scherm Jan Ullrich tijdens de Tour van 2004. © AP

,,Het is me gelukt om weer een stabiele omgeving om me heen op te bouwen", aldus Ullrich. ,,Dat levert me ongelooflijk veel op. Ook sport is een belangrijk onderdeel van mijn therapie. Ik heb met psychologen gesproken en heb een keer hypnose geprobeerd.”

,,Na onze carrière hebben we allebei veel meegemaakt", zegt Ullrich over zijn relatie met Armstrong. ,,Zo konden we begrijpen hoe het met de ander gaat. En toen ik hulp nodig had, was Lance er de volgende dag. Dan realiseer je je: ik ben echt belangrijk voor hem, het is niet alleen bla bla, er zit iets achter. Het is een geweldige vriendschap.”

Het Duitse wielrennen

Ullrich bespeurt een ,,positieve trend” in het Duitse wielrennen en dankt daarvoor de ploeg Bora-hansgrohe. ,,Zij zijn al jaren goed bezig en het wordt alleen maar beter. Zij beschikken over renners die nog grote dingen kunnen laten zien. De Duitse talenten ontwikkelen zich goed.”

Met Lennard Kämna beschikt Bora-hansgrohe volgens Ullrich over een ,,ruwe diamant”, van wie hij veel verwacht. ,,Met een goede begeleiding kan hij een topper worden”, aldus Ullrich, die na zijn loopbaan en een dopingschorsing vaak door privézaken negatief in het nieuws kwam. De liefde voor het wielrennen verloor hij nooit. ,,Ploegleider zal ik niet meer worden. Als iemand me nodig heeft, sta ik daarvoor open. Maar ik zal mezelf nooit opdringen.”

Volledig scherm Lennard Kämna © BELGA

Ullrich won 25 jaar geleden als enige Duitser in de geschiedenis de Tour de France. In 2006 kwam aan zijn loopbaan abrupt een einde nadat zijn samenwerking met dopingarts Eufemiano Fuentes naar buiten was gekomen. Sporttribunaal CAS legde hem later een schorsing op. Die klap kwam Ullrich jarenlang niet te boven.

