Jan Maas tekent bij Team BikeExchange eerste profcontract

,,Ik denk dat Team BikeExchange een van de beste teams ter wereld is. Tijdens het afgelopen seizoen heb ik een paar races gereden met mijn toekomstige teamgenoten en ze zien eruit als een professionele en hechte familie. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten en alle stafleden te ontmoeten. Het is een droom die uitkomt.”



Maas kwam in het verleden uit in de opleidingsploeg van Rabobank. In 2014 werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen voor junioren. ,,Sindsdien is hij steeds sterker geworden, met top 10-noteringen in prestigieuze procontinentale wedstrijden over heel Europa”, aldus zijn nieuwe ploeg. Dit jaar werd Maas bij de senioren achtste op de NK in Drenthe.