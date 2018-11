Jan Maas naar Leopard: ‘Een keuze voor het beste programma’

Jan Maas heeft op de valreep een nieuwe ploeg gevonden. De 22-jarige Huijbergenaar verkast van SEG Racing naar Leopard Pro Cycling. ,,Ik ga daar heen vanwege het programma”, licht de West-Brabantse wielrenner zijn keuze voor de Luxemburgse formatie toe. ,,Bij SEG had ik drie meerdaagse koersen kunnen rijden. Nu worden dat er negen of tien. Waaronder de Ronde van Luxemburg en de Deutschland Tour.”

Veel heeft te maken met het feit dat Maas na het afhaken van Jumbo weliswaar bij SEG kon blijven, maar daar hij als elite-renner niet langer meedraaien in het beloftenprogramma van de succesvolle formatie. ,,Toen zijn we gaan praten over wat voor mij het beste is. Het is duidelijk dat ik gebaat ben bij het rijden van koersen met bergetappes. Dat heb ik nodig om de laatste stap te maken naar de profs. Met het programma wat ik als elite had kunnen rijden bij SEG kan ik die niet maken.”

Maas dacht afgelopen zomer als dicht bij een profcontract te zijn. Hij liep stage bij Lotto-Jumbo en zijn hoop was vooral gevestigd op die ploeg. ,,Dat er geen profcontract kwam, was voor mij uiteraard een grote tegenvaller. Ik heb me er overheen kunnen zetten, merk ik nu.”