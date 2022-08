Jakobsen laat Oostvoorne ontploffen: topsprinter is vluchters Mollema en Van der Hoorn te snel af

Voor Fabio Jakobsen was het voorlopig het laatste criterium na de Tour de France. Met drie overwinningen en een aantal ereplaatsen was het een mooie expeditie. Nu richt hij zich op het EK, dat half augustus in München is. ,,Ik heb het parkoers nog niet verkend’’, zegt Jakobsen. ,,Maar van bondscoach Koos Moerenhout heb ik gehoord dat het hoogstwaarschijnlijk op een sprint zal uitdraaien. Dan moet ik er staan, ik ben de kopman van de Nederlandse ploeg.’’

Jakobsen zal daar niet op steun van Bauke Mollema kunnen rekenen. De Groninger, eerder al tweemaal winnaar in Oostvoorne, zal er niet aan de start staan. Dat hij in goede vorm is blijkt wel uit de vijfde plek die hij in San Sebastián behaalde. ,,De criteriums na de Tour zijn ideaal om de vorm die je in de Tour opdoet, vast te houden”, is zijn ervaring.

Geboren Rotterdammer

Wie ook met plezier terugkijkt op de afgelopen tijd is Taco van der Hoorn. Een echte Bollenstreker, maar geboren in Rotterdam. ,,Dat klopt’’, zegt de renner, die momenteel bivakkeert in Wageningen maar ook een huis in Andorra heeft. ,,Maar verder heb ik niets met Rotterdam. In ben in het Sint Franciscus Gasthuis geboren, omdat mijn moeder uit Rotterdam komt. In de wedstrijden na de Tour heb ik het best naar mijn zin gehad. Het was gezellig om met de collega’s na de koers gezellig met elkaar een praatje te hebben. Dat ik dan in Steenwijk nog win door de sprint van Pascal Eenkhoorn te winnen, is een bonusprijs.’’

Lucinda Brand, die afgelopen zaterdag een succesvol festival heeft gehouden, kwam in de koers bij de vrouwen net tekort om de overwinning te behalen. Ze kon de in de finale ontsnapte Pauliena Rooijakkers niet meer achter­halen. Respect was er ook voor Marjolein van ’t Geloof. De inwoonster van Dirksland brak afgelopen week bij een val in de Tour de France Femmes twee ribben. Toch weerhield dat haar niet om in Oostvoorne van start te gaan, een vijfde plek was voor haar een mooie beloning. ,,Het was afzien’’, gaf Van ’t Geloof toe. ,,Maar over twee weken is de wielerronde van Dirksland en dat is mijn woonplaats.”