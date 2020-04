Jaap Roelen, lid van een onzichtbare jaargang: ‘Ik ben bang dat ik me niet kan bewijzen’

Jaap Roelen baalt. Dit moest het seizoen worden waarin de 18-jarige wielrenner uit Chaam zich als junior in de kijker wilde rijden bij de grotere beloftenteams. Hij trainde er een winter lang heel hard voor, won al direct zijn tweede wedstrijd en toen viel alles stil.

,,Ik vraag me af of we dit jaar nog kunnen koersen”, zegt de coureur van De Jonge Renner, wanneer hij zich thuis klaarmaakt voor een volgende trainingsrit in een wereld waarin voor hem niets meer te beleven valt dan wat fietsen en wachten op betere tijden. ,,Ja, wat doe je dan? Ik heb al vrij snel met mijn trainer een plan gemaakt om te kijken hoe we nu het best de overgang naar de beloften kunnen maken. Toen hoopten we nog te kunnen koersen in de zomer. Dat valt ook weg. Het is nu vooral zaak niet in een dip terecht te komen.”

Rondje Zeelandbrug

Een van de manieren om de moed erin te houden is het bedenken van uitdagingen. Zo las hij over een challenge van de Belg Remco Evenepoel, die een tocht van 300 kilometer had gemaakt met een gemiddelde van 31 kilometer per uur. ,,Met een trainingsmaatje heb ik een rit van 250 kilometer gemaakt. Rondje Zeelandbrug. Gemiddelde: 32,8. Het was 50 kilometer korter dan de afstand die Evenepoel reed, maar toch. Als junior heb ik zo’n afstand nog nooit gereden.”

Onderscheiden

Of zoiets opvalt bij de ploegen die op zoek zijn naar jeugdige talenten voor hun zogenaamde continentale teams? Roelen zegt het niet te weten. ,,Normaal moet je het bij de junioren in het tweede jaar laten zien. Als eerstejaars is het immers lastig om je te onderscheiden tussen de oudere jongens. Die kans krijgt deze jaargang niet.”

En dat op een punt dat veel eindejaars junioren voor de keuze komen te staan of ze vol gaan voor een wielercarrière of inzien dat ze beter alles op de studie en hun maatschappelijke toekomst kunnen zetten. ,,Eind vorig seizoen had ik echt het gevoel dat het de moeite waard was om te kiezen voor het wielrennen. Op het NK was ik een van de betere eerstejaars. In de winter heb ik er daarom alles aangedaan om vliegend van start te gaan in dit belangrijke seizoen. Het ging ook al gelijk goed in Kuurne-Brussel-Kuurne. Ik had daar kunnen winnen. De zege in Zepperen bevestigde helemaal dat ik op de goede weg was.”

Studie

En nu? Roelen rondde dit voorjaar zijn vwo-opleiding op het OLV in Breda af. ,,Ik ga in ieder geval beginnen met een studie econometrie in Tilburg. Daarnaast heb ik min of meer al besloten om ook de komende winter er als wielrenner weer vol voor te gaan. Al blijft het lastiger om je als eerstejaars belofte te onderscheiden dan als tweedejaars junior. Mijn geluk is dan nog dat ik bij De Jonge Renner zit. Bij mijn club kan ik als belofte in ieder geval nog een mooi buitenlands programma rijden.” De combinatie studie en wielercarrière moet volgens Roelen voorlopig te doen zijn.

Wat rest is het zo zinvol zien te doden van de zomermaanden. De volgende challenge is al bedacht. ,,Een rit van 300 kilometer dit keer.” En dan maar hopen dat er in september nog ergens kan worden gekoerst. ,,Het WK in Zwitserland zou mooi zijn. Ik zie mezelf als een klimmer. Het parkoers daar past bij me. Maar ik ben bang dat ik niet word geselecteerd. Omdat ik het nergens kan laten zien.”