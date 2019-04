Izagirre onttroont Buchmann in slotrit Ronde van het Baskenland

Fraaie dubbelslag Emanuel Buchmann in Baskenland

12 april Emanuel Buchmann heeft op fraaie wijze de Ronde van de Baskenland naar zijn hand gezet. In de koninginnenrit naar Arrate, over zeven Baskische bergen, was de Duitser van BORA hansgrohe veruit de sterkste. De Duitser won de (voorlaatste) rit en nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Max Schachmann, die de voorbije dagen drie etappes won.